Esino Lario, Pietro Pensa eletto sindaco. I risultati

ESINO LARIO – Pietro Pensa (Stella Alpina) è il nuovo sindaco di Esino Lario.
|CANDIDATI
|VOTI
|%
|SEGGI
|Erminio Martucci
(Progetto Popolare)
|19
|4,85%
|0
|Pietro Pensa
(Stella Alpina)
SINDACO
|373
|95,15%
|0
Elettori: 781, Votanti: 414 (53,01%), Schede nulle:17, Schede bianche: 5, Schede contestate: 0
Tutte le preferenze dei candidati consiglieri
- STELLA ALPINA
PIETRO PENSA
- PROGETTO POPOLARE
ERMINIO MARTUCCI
La composizione del Consiglio Comunale
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