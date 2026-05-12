Forza Italia, a Lecco confronto con Letizia Moratti su imprese, infrastrutture ed Europa

Ad aprire l’incontro è stato il segretario provinciale Roberto Gagliardi, mentre il primo intervento è stato affidato a Virginia Tentori, che ha posto l’attenzione sulle difficoltà vissute dalle piccole e medie imprese, tra costi energetici elevati, pressione burocratica e problematiche legate al ricambio generazionale.

Nel corso del confronto è stato evidenziato il ruolo del territorio lecchese come realtà manifatturiera di rilievo europeo e la necessità, secondo gli intervenuti, di garantire condizioni che permettano alle imprese di programmare investimenti e sviluppo con maggiore stabilità.

Letizia Moratti ha quindi richiamato il tema del rapporto tra imprese ed Europa, sostenendo la necessità di un’Unione Europea capace di sostenere il sistema produttivo. “Sogno un’Europa che non sia un ostacolo burocratico, ma uno scudo per le nostre imprese”, ha dichiarato l’europarlamentare. “Lecco è un cuore pulsante dell’economia continentale e il nostro compito nel Partito Popolare Europeo è far sì che le direttive proteggano la manifattura, gli artigiani e le PMI”.

Moratti ha inoltre sottolineato l’importanza degli investimenti infrastrutturali, citando il progetto della “Smart Road” legato alla SS36 come strumento per ridurre tempi logistici e costi produttivi.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli, che ha ribadito la necessità di un’amministrazione cittadina orientata al sostegno del lavoro e delle attività produttive. “Vogliamo una città sicura, moderna e capace di supportare lavoratori e imprese con fatti concreti, non con ideologie”, ha affermato.

In chiusura Roberto Gagliardi ha richiamato il tema delle prossime elezioni e il ruolo dell’Europa nella gestione delle politiche economiche ed energetiche. “L’Europa è nata dalla visione di Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Robert Schuman: un’Europa dei popoli e del lavoro, non dei burocrati”, ha dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia, sottolineando la volontà del partito di rappresentare le istanze del territorio lecchese all’interno del Partito Popolare Europeo.