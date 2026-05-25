La Valletta Brianza, Alberto Valli eletto sindaco. I risultati

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LA VALLETTA BRIANZA – Alberto Valli (La Valletta Partecipa) è il nuovo sindaco di La Valletta Brianza.

CANDIDATI VOTI % SEGGI
Anna Perego
(La Valletta 2026)		 972 45,53 3
Alberto Valli
(La Valletta Partecipa)
SINDACO		 1.163 54,47  8


Elettori: 3.877, Votanti: 2.179 (56,20%), Schede nulle: 26 Schede bianche: 18, Schede contestate: 0


Tutte le preferenze dei candidati consiglieri

La composizione del Consiglio Comunale

La Valletta Partecipa: Alberto Valli, Pierantonio Cogliati, Gabriele Maj Bandini, Biagio Floridia, Gian Luigi Redaelli, Manuel Rocca, Roberta Trabucchi, Fabio Cognetta, Giuseppe Sardi

La Valletta 2026: Marco Panzeri, Peter Sironi, Samuele Panzeri

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