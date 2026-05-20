Lecco verso il voto: confronto di Confapi tra i candidati sindaci sulle sfide della città

Oggi alle 18 nella sede di via Pergola il confronto pubblico promosso da Confapi Lecco Sondrio con Boscagli, Colombo, Fumagalli, Gattinoni e Losi

Il dibattito sarà aperto a cittadini, stampa e operatori economici previa registrazione

LECCO – A pochi giorni dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il mondo produttivo lecchese chiama a confronto i candidati sindaci sui temi considerati decisivi per il futuro della città. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 18 nella sede di Confapi Lecco Sondrio, in via Pergola 73 a Lecco, dove si terrà il dibattito pubblico promosso dall’associazione degli industriali con i cinque candidati alla guida di Palazzo Bovara.

L’incontro nasce con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra politica, imprese e territorio in un momento particolarmente delicato per la città, chiamata nei prossimi anni a confrontarsi con questioni strategiche come viabilità, infrastrutture, occupazione e sviluppo industriale.

Al tavolo del confronto siederanno Filippo Boscagli, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Boscagli Sindaco, Giovanni Colombo per Patto per il Nord, Mauro Fumagalli per Orizzonte per Lecco, il sindaco uscente Mauro Gattinoni, sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco e Ambientalmente, e Francesca Losi con la lista Losi Sindaco.

Il dibattito rappresenterà un’occasione di confronto pubblico sulle proposte programmatiche dei candidati a pochi giorni dal voto, con particolare attenzione ai temi della mobilità urbana, del sostegno al sistema produttivo locale e della competitività del territorio.

“Il futuro di Lecco passa attraverso scelte strategiche su infrastrutture e occupazione. Questo incontro vuole essere il luogo dove queste scelte vengono delineate con chiarezza di fronte alla comunità”, sottolinea Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, alla stampa e agli operatori economici. Per partecipare è necessario registrarsi attraverso questo link.