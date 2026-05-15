Legalità a Lecco. La Lega critica Gattinoni: “Commissione antimafia ferma dal 2023”

La capogruppo Cinzia Bettega e il capolista Carlo Piazza criticano l’amministrazione Gattinoni sull’attività della commissione comunale antimafia

Secondo gli esponenti della Lega l’ultima convocazione pubblicata risale al 9 marzo 2023: “Sulla legalità servono fatti e continuità”

LECCO – La capogruppo consiliare della Lega Cinzia Bettega e il capolista Carlo Piazza intervengono sul tema della legalità e del contrasto alle mafie criticando l’attività della commissione antimafia del Comune.

Nel loro intervento, Bettega e Piazza fanno riferimento agli appelli sottoscritti dal sindaco Mauro Gattinoni sul tema della legalità, sostenendo però che “i lecchesi meritano anche i fatti”.

Secondo i due esponenti della Lega, “mentre il Sindaco firma comunicati e lancia slogan sulla legalità, la Commissione antimafia del Comune di Lecco risulta di fatto ferma da oltre due anni”. Nel testo viene inoltre evidenziato che “l’ultima convocazione pubblicata risale infatti al 9 marzo 2023” e che “anche sul sito istituzionale del Comune non sembrano esserci aggiornamenti successivi”.

“La legalità non si costruisce con gli annunci o con le adesioni di facciata in piena campagna elettorale, ma con il lavoro costante, serio e concreto delle istituzioni”, affermano Bettega e Piazza, che richiamano anche il ruolo della commissione presieduta dal consigliere del PD Nicolò Paindelli.

Nel loro intervento i due esponenti della Lega criticano inoltre l’azione amministrativa del sindaco Gattinoni: “Ancora una volta assistiamo all’ennesimo fuoco d’artificio comunicativo di un Sindaco molto attento all’immagine e ai comunicati, ma decisamente meno incisivo quando si tratta di trasformare le parole in azioni concrete”.

Bettega e Piazza concludono sostenendo che “i lecchesi non hanno bisogno di propaganda, ma di amministratori credibili, coerenti e presenti” e che “sulla legalità non si possono fare passerelle: servono serietà, continuità e risultati”.