Elezioni 2026. Mandello del Lario, i candidati della lista Casa Comune per Mandello

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MANDELLO DEL LARIO – I candidati della lista Casa Comune per Mandello a sostegno del candidato sindaco Riccardo Mariani.​

LISTA
 VOTO
CASA COMUNE PER MANDELLO 0
CANDIDATO SINDACO  
RICCARDO-MARIANI RICCARDO MARIANI 0
CANDIDATI  
enrica-bartesaghi Enrica Bartesaghi 0
Gaia-Bazzi Gaia Bazzi 0
Luciano-Benigni Luciano Benigni 0
Marco Cameroni 0
Raul-Cassinelli Raul Cassinelli 0
Franco-Corti Franco Corti 0
Mariam-El-Seisy Mariam El Seisy 0
Marinella-Fumagalli Marinella Fumagalli 0
Vanessa-Gaddi Vanessa Gaddi 0
Raffaella-Gaviano Raffaella Gaviano 0
Stefano-Gilardi Stefano Gilardi 0
Maurizio-Leonelli Maurizio Leonelli 0
Nikos-Maggi Nikos Maggi 0
Emanuela-Milani Emanuela Milani 0
Edoardo-Moneta Edoardo Moneta 0
Giuseppe-Valsecchi Giuseppe Valsecchi 0

 