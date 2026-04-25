Elezioni 2026. Mandello del Lario, i candidati della lista Casa Comune per Mandello

MANDELLO DEL LARIO – I candidati della lista Casa Comune per Mandello a sostegno del candidato sindaco Riccardo Mariani.
|LISTA
|VOTO
|CASA COMUNE PER MANDELLO
|0
|CANDIDATO SINDACO
|RICCARDO MARIANI
|0
|CANDIDATI
|Enrica Bartesaghi
|0
|Gaia Bazzi
|0
|Luciano Benigni
|0
|Marco Cameroni
|0
|Raul Cassinelli
|0
|Franco Corti
|0
|Mariam El Seisy
|0
|Marinella Fumagalli
|0
|Vanessa Gaddi
|0
|Raffaella Gaviano
|0
|Stefano Gilardi
|0
|Maurizio Leonelli
|0
|Nikos Maggi
|0
|Emanuela Milani
|0
|Edoardo Moneta
|0
|Giuseppe Valsecchi
|0