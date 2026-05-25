Mandello del Lario, Riccardo Fasoli eletto sindaco. I risultati

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Riccardo Fasoli

MANDELLO DEL LARIO – Riccardo Fasoli (Il Paese di Tutti) è il nuovo sindaco di Mandello del Lario.

CANDIDATI VOTI % SEGGI
RICCARDO-MARIANI Riccardo Mariani
(Casa Comune per Mandello Democratica)		 1.641 33,67 4
riccardo-fasoli Riccardo Fasoli
(Il Paese di Tutti)
SINDACO		 3.233 66,33 11


Elettori: 8.958, Votanti: 5.044 (56,31%), Schede nulle: 134, Schede bianche: 36, Schede contestate: 0


Tutte le preferenze dei candidati consiglieri

La composizione del Consiglio Comunale

Il Paese di Tutti: Silvia De Battista, Franco Curioni, Doriana Pachera, Silvia Nessi, Cesare Tentori, Igor Amadori, Giulia Alippi, Sergio Gatti, Alberto Maggioni, Aurora Paola Caligiuri, Roberto Rosa.

Casa Comune per Mandello Democratica: Vanessa Gaddi, Marco Cameroni detto “Came”, Emanuela Milani, Giuseppe Valsecchi detto “Pino”.

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