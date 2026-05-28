Orizzonte per Lecco: “Nessuna trattativa in corso, ma l’apparentamento è lo strumento più trasparente”

Nel corso dell’incontro il gruppo ha analizzato l’esito del voto del 24 e 25 maggio, condividendo anche le attestazioni di stima e incoraggiamento arrivate nelle ore successive alla consultazione elettorale. Secondo Orizzonte per Lecco, il risultato ottenuto confermerebbe l’esistenza di “un diffuso desiderio di una politica capace di dialogare, costruire e mettere realmente al centro il bene della città”.

Il gruppo ha interpretato il consenso raccolto come un riconoscimento della “specificità della proposta” avanzata dalla lista, richiamando in particolare “la coerenza tra stile, metodo e contenuti”, “la qualità dei toni utilizzati durante tutta la campagna elettorale”, l’autonomia rispetto a “gruppi elettorali e centri di potere” e “l’attenzione esclusiva all’interesse della città”.

Per Orizzonte per Lecco il risultato ottenuto rappresenta inoltre “una base solida” sulla quale costruire una presenza politica stabile anche nei prossimi anni, attraverso il lavoro che Mauro Fumagalli porterà avanti in Consiglio comunale insieme all’intero movimento.

Tra i temi affrontati anche il ballottaggio e i primi contatti avvenuti dopo il voto. Orizzonte per Lecco ha precisato che “allo stato attuale non è in corso alcuna trattativa, ma soltanto interlocuzioni preliminari”.