Orizzonte per Lecco: “Nessuna trattativa in corso, ma l’apparentamento è lo strumento più trasparente”

Dopo il primo turno il gruppo guidato da Mauro Fumagalli analizza il risultato elettorale e rilancia il proprio percorso politico
Nel confronto sul ballottaggio indicate come priorità partecipazione, autonomia politica e scelte strategiche per il futuro della città
LECCO – Nessuna trattativa in corso con il centrodestra guidato da Filippo Boscagli né con il centrosinistra a supporto di Mauro Gattinoni, protagonisti del prossimo ballottaggio, ma “interlocuzioni preliminari” e la convinzione che l’apparentamento sia “lo strumento più coerente, trasparente e rispettoso” nei confronti degli elettori in vista del ballottaggio. È quanto emerso dalla riunione convocata nella serata di mercoledì 27 maggio da Mauro Fumagalli insieme ai candidati, sostenitori e simpatizzanti di Orizzonte per Lecco dopo il primo turno delle elezioni comunali.
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