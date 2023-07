𝐇𝐀𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐑𝐊 1° edizione

๐€๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐š ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐ž๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž di ๐‡๐€๐Œ๐Œ๐„๐‘ ๐๐„๐„๐‘ ๐๐€๐‘๐Š , la grande festa che celebra il birrificio Hammer, vera e propria leggenda bergamasca e italiana, punto di riferimento per gli appassionati di birra artigianale.

L’evento sarร ad ingresso gratuito.

Per chi vuole bere le normali “medie” sarร versata la birra nel bicchiere usa e getta biodegradabile al costo di 5โ‚ฌ

Per chi volesse fare un percorso degustativo sarร in vendita lo speciale “Kit Degustazione” a 10โ‚ฌ che comprenderร lo speciale bicchiere loggato Paneliquido in PLA (Lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile in ogni evento Paneliquido) e 5 degustazioni da 0,1 CL.

Una volta acquistato il bicchiere Paneliquido in PLA (policarbonato, lavabile in lavastoviglie) portalo sempre con te ad ogni evento Paneliquido, ci aiuterai ad eliminare l’usa e getta entro il 2025.

Il cibo si acquista direttamente ai truck food.