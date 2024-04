𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬𝐞 𝟏𝟗𝟒𝟑-𝟏𝟗𝟒𝟓

Di cosa parlano gli “π€πππ”ππ“πˆ π‘π„π’πˆπ’π“π„ππ“πˆ, π‹πš π‘πžπ¬π’π¬π­πžπ§π³πš 𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐞π₯ 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬𝐞 πŸπŸ—πŸ’πŸ‘-πŸπŸ—πŸ’πŸ“”? Un piccolo lavoro che prova a raccontare le difficoltΓ della Resistenza locale, il sacrificio di alcuni meratesi che si trovano a combattere in altre zone d’Italia, i primi vagiti di nuovi rapporti comunitari, la nascita del CLN di Merate.

In questa zona operava la 104ma brigata Sap Garibaldi G. Citterio, Claudio Rosato prova a tracciarne il profilo attraverso l’uso dei documenti che il suo Comandante, Renato Andreoli, ha conservato e consegnato a Nicola de Giorgi. Ne esce un discorso privo di retorica e senza agiografie; al documento, di per sΓ© silente, si affiancano le testimonianze degli ultimi partigiani raccolte anch’esse da Nicola. Se il racconto ci appare lontano dalla retorica tradizionale che accompagna le zone dove la Resistenza Γ¨ stata difficile o non ha dato i frutti sperati, lontano da questo territorio muoiono in combattimento o fucilati per rappresaglia alcuni meratesi. È Gabriele Fontana che ci accompagna, con l’aiuto di Alessandro Orsi, alla scoperta dell’esperienza partigiana della Medaglia d’oro alla memoria del Conte Gino Prinetti Castelleti che cade combattendo con i garibaldini in val Sesia. C’Γ¨ anche chi cade fucilato per rappresaglia a Greco-Milano e chi, dopo aver disertato dall’Esercito della Repubblica sociale italiana, cade combattendo con i partigiani in Liguria e nell’Emilia Romagna.

La storia, seppur breve, del CLN meratese, che nasce a ridosso della Liberazione, si presenta come il primo tentativo di vita democratica dopo il ventennio fascista. Rinascono vecchi partiti o se ne presentano dei nuovi che si devono confrontare con una situazione difficile dove i sedimenti del passato fanno fatica ad essere superati.