𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐌𝐈 𝐀𝐋 𝐋𝐀𝐆𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑 | 27-28 maggio | Parè – Valmadrera

Uscite in canoa e in barca a vela, il veliero dei pirati, green volley, danza e pilates, ma anche dj set, concerto all’alba, salvataggio in acqua, aquiloni e tanto altro: due giorni di #turismo, #sport e #divertimento alla seconda edizione di ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ถ ๐—ฎ๐—น ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ด๐—ผ!

๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ ๐—™๐—ผ๐—ผ๐—ฑ attiva per tutta la durata dell’evento!

Tante attivitร per i piรน piccoli, tra cui ๐Ÿดโ€โ˜ ๐ˆ๐‹ ๐•๐„๐‹๐ˆ๐„๐‘๐Ž ๐ƒ๐„๐ˆ ๐๐ˆ๐‘๐€๐“๐ˆ: prova l’ebbrezza di essere un vero pirata!

๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐— ๐— ๐—” ๐—ฆ๐—”๐—•๐—”๐—ง๐—ข ๐Ÿฎ๐Ÿณ ๐— ๐—”๐—š๐—š๐—œ๐—ข

๐˜๐˜ฏ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ 14.00 ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ 24.00

๐˜ผ๐™ข๐™ž๐™˜๐™ž ๐™™๐™ž ๐™‹๐™–๐™ง๐™šฬ€

Giochi per bambini con tema lโ€™Acqua (gratis)

๐˜พ๐™ž๐™ง๐™˜๐™ค๐™ก๐™ค ๐™‘๐™š๐™ก๐™ž๐™˜๐™ค ๐™๐™ž๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™ค

Uscite in barca a vela (gratis) – ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช: info@tivanovela.it

๐˜พ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™ค ๐™๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™˜๐™ค ๐™™๐™ž ๐™‘๐™–๐™ก๐™ข๐™–๐™™๐™ง๐™š๐™ง๐™–

Mostra fotografica

๐™‚๐™ง๐™š๐™š๐™ฃ ๐™‘๐™ค๐™ก๐™ก๐™š๐™ฎ

Dalle ore 15.00 alle 18.00:

– Esibizione di ragazze del settore giovanile della Polisportiva Valmadrera

– Prove libere di gioco a pallavolo con la guida di allenatrici della Polisportiva

๐™ˆ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก๐™š๐™จ ๐™จ๐™ช ๐™›๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ค

Dalle 12.00 live painting โ€œSkizzi di Lagoโ€ su balle di fieno

๐™Ž๐™›๐™ก๐™ค๐™ฌ ๐™Š๐™ช๐™ฉ๐™™๐™ค๐™ค๐™ง

Uscite in canoa, sup, kayak (5โ‚ฌ) – ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช: sflow@sflowoutdoor.com

๐—ซ๐™ฉ๐™ง๐™š๐™ข๐™š๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ

Gazebo informativo sul kitesurf; possibilitร di provare il proprio equilibrio con la BALANCE Board

๐˜ผ๐™จ๐™จ๐™ค๐™˜๐™ž๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™˜๐™ž๐™ฃ๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™– ๐™จ๐™–๐™ก๐™ซ๐™–๐™ฉ๐™–๐™œ๐™œ๐™ž๐™ค ๐™ฃ๐™–๐™ช๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™ค

Attivitร ludico-didattiche con simpatici amici a 4 zampe

๐™Ž๐™ฉ๐™ž๐™ก๐™š ๐˜ฟ๐™–๐™ฃ๐™ฏ๐™–

– ore 16.00 esibizione danza

– ore 18.00 lezione di pilates (prenotazione obbligatoria)

– ore 18.45 lezione di circuiti (prenotazione obbligatoria)

– ore 19.30 esibizione + lezione danza afro

– ore 20.30 esibizione danza con DJ

๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช: info@stiledanza.it

๐˜ผ๐™ซ๐™ž๐™จ

Gonfiabile Percorso Pirati e Jumping Trampolino (gratis)

๐™‡๐™–๐™—๐™ค๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™ž ๐™›๐™ž๐™ค๐™ง๐™ž

Con “Il Campo dei Fiori di Galbiate”. Laboratorio di fiori e coroncine di carta: attivitร della durata di unโ€™ora adatta a bambini a partire dai 3 anni, con partenza alle ore 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 (5โ‚ฌ) – ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช: info@ilcampodeifiorigalbiate.it

๐™Ž๐™ฃ๐™–๐™ฅ๐™ค๐™ช๐™ฉ ๐˜ฟ๐™Ÿ ๐™จ๐™š๐™ฉ

www.facebook.com/wearesnapout

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (Gratis) – Evento sponsorizzato da Avis Valmadrera