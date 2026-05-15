RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
venerdì, Maggio 15, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco: Ivano Gobbato parla de “Il nome della rosa”

Martedì 19 maggio, alle 20.45, presso la sala riunioni della BCC di Carate in via Bergamo a Calolziocorte il gruppo CulturaInsieme presenta una serata dedicata a Umberto Eco, a dieci anni dalla scomparsa. Ivano Gobbato nell’ambito del Progetto “Intorno ai libri” parlerà del romanzo Il nome della rosa.

A più di quarant’anni dalla sua pubblicazione, il romanzo, pubblicato nel 1980 e divenuto un best seller mondiale con oltre 50 milioni di copie vendute, rimane un caposaldo della letteratura contemporanea, capace di intrecciare giallo, credenze religiose e mondo medievale.

La serata vuole rendere omaggio a questo capolavoro e al suo autore, esplorando il contenuto e le tematiche che il romanzo sviluppa.

Per riscoprire la complessità e la modernità del pensiero di Umberto Eco e mostrare come Il nome della rosa continui a parlare al presente, offrendo interrogativi sempre attuali sulla conoscenza, sul potere e sulla libertà del pensiero e sul ruolo dei libri.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
15 Maggio 2026
temperature icon 11°C
cielo coperto
87 %
1000 mb
3 mph
Raffica di Vento: 4 mph
Nuvole: 95%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:51
Tramonto: 19:46
Previsioni orarie
22:00
temperature icon
11°/11°°C 0.81 mm 81% 3 mph 89% 1001 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
10°/10°°C 0.6 mm 60% 3 mph 91% 1002 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
9°/9°°C 0 mm 0% 5 mph 90% 1002 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
11°/11°°C 0 mm 0% 4 mph 78% 1003 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
16°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 43% 1003 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -