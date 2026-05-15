10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco: Ivano Gobbato parla de “Il nome della rosa”

Martedì 19 maggio, alle 20.45, presso la sala riunioni della BCC di Carate in via Bergamo a Calolziocorte il gruppo CulturaInsieme presenta una serata dedicata a Umberto Eco, a dieci anni dalla scomparsa. Ivano Gobbato nell’ambito del Progetto “Intorno ai libri” parlerà del romanzo Il nome della rosa.

A più di quarant’anni dalla sua pubblicazione, il romanzo, pubblicato nel 1980 e divenuto un best seller mondiale con oltre 50 milioni di copie vendute, rimane un caposaldo della letteratura contemporanea, capace di intrecciare giallo, credenze religiose e mondo medievale.

La serata vuole rendere omaggio a questo capolavoro e al suo autore, esplorando il contenuto e le tematiche che il romanzo sviluppa.

Per riscoprire la complessità e la modernità del pensiero di Umberto Eco e mostrare come Il nome della rosa continui a parlare al presente, offrendo interrogativi sempre attuali sulla conoscenza, sul potere e sulla libertà del pensiero e sul ruolo dei libri.