10° Anniversario Carabinieri Colico: Concerto della Fanfare del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia

In occasione del 10° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Colico, è stato organizzato un evento celebrativo di particolare rilievo per festeggiare questo significativo traguardo. Per l’occasione, è stata invitata la prestigiosa Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal Maestro Andrea Bagnolo, che si esibirà in un concerto composto da 10 brani. Il programma musicale prevede un repertorio ricco e coinvolgente, con un’ampia varietà di esecuzioni che spaziano da composizioni classiche a medley moderni.

L’evento si svolgerà venerdì 10 aprile alle 20.30 presso l’Auditorium M. Ghisla a Colico. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.