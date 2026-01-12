Nell’Ambito della Settimana dell’educazione 2026 due serate speciali, a cura della Parrocchia S. Ambrogio & Oratorio S. Giovanni Bosco e S. Filippo Neri di Merate, saranno dedicate alla riflessione su educazione, rispetto e ascolto. Il programma prevede la partecipazione di relatori con grande esperienza nel campo educativo, psicologico e sportivo.

Venerdì 23 gennaio alle 21.00 si terrà l’incontro Educare al rispetto, imparare l’ascolto, rivolto in particolare a educatori, allenatori e dirigenti sportivi. Relatrice della serata saranno la dott.ssa Claudia Alberico, Direttrice Generale della fondazione don Silvano Caccia, ente gestore di 4 consultori familiari (Erba, Cantù, Lecco, Merate) e membro della commissione formativa della tutela minori della Diocesi di Milano e Angelo Bonfrisco, ex arbitro di calcio Serie A e serie B, svolge attualmente attività di commentatore/opinionista televisivo e mediatico.

Un appuntamento pensato per chi opera in contesti educativi e sportivi, dove il rispetto delle regole, l’ascolto e la gestione delle relazioni sono elementi fondamentali. Attraverso competenze psicologiche ed esperienze maturate sul campo, i relatori offriranno spunti pratici per promuovere ambienti educativi sani e costruttivi.