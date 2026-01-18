Prenderà il via martedì 27 gennaio, per poi riproporsi, una settimana dopo, martedì 3 febbraio, Trasmettici le tue idee!, un’iniziativa di partecipazione attiva rivolta ai giovani dell’Alta Valsassina, pensata per raccogliere idee, passioni e proposte da trasformare in attività concrete per il territorio. Il percorso prevede due pomeriggi di confronto e progettazione condivisa, dedicati a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni.

L’iniziativa, promossa dalle Antenne Lago e Valle, nasce con l’obiettivo di coinvolgere direttamente ragazze e ragazzi nella costruzione di iniziative pensate “da giovani per i giovani”, valorizzando creatività, interessi e bisogni emergenti.

Durante gli incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi liberamente con un gruppo di coetanei, immaginare nuove proposte e contribuire attivamente alla progettazione di attività da realizzare in Alta Valsassina. Un’occasione concreta per far sentire la propria voce e incidere positivamente sul territorio in cui si vive.

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’Antenna di Casargo, lo sportello informativo di Casargo.

Al termine dell’esperienza è previsto il riconoscimento di un buono acquisto per chi prenderà parte a entrambi gli incontri. L’iscrizione è obbligatoria tramite compilazione dell’apposito form online al seguente link.