Molte donne riducono il lavoro per occuparsi della cura pensando che sarà temporaneo. Ma il tempo passa, e intanto: il reddito diminuisce i contributi si fermano le alternative si riducono.

Durante l’incontro E io dove sono? che si svolgerà preso la sede di Confartigianato Imprese a Lecco Sabato 24 gennaio dalle 9.30 alle 12.30, Roberta Albanese, consulente finanziaria, parlerà in modo chiaro di: perché l’indipendenza economica è una forma di tutela, cosa succede quando viene meno e perché informarsi non significa essere pessimiste, ma responsabili. La soluzione non è “pensare solo ai soldi”. È proteggere la propria possibilità di scelta.

È possibile iscriversi tramite questo link.

