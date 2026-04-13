Prosegue la rassegna culturale Di Martedì, il ciclo di incontri che dall’autunno alla primavera anima il borgo di Bellano con appuntamenti mensili dedicati alla cultura, alla storia e alla creatività.

Martedì 14 aprile alle 21.00 presso la Sala Civica di via Marinai d’Italia, è in programma una serata dedicata al territorio con l’incontro Alpeggi in Muggiasca. Conoscere il passato e leggere il presente per immaginare il futuro a cura di Wilma Milani e Massimo Lazzari.

I pascoli rappresentano un bene collettivo di grande valore, poiché costituiscono un paesaggio storico della nostra comunità, formatosi nel corso di millenni grazie al lavoro e alla presenza dell’uomo. Oggi questi territori stanno vivendo un’evoluzione non priva di criticità: per questo motivo diventa fondamentale conoscerne la storia, così da poter immaginare e garantire un utilizzo futuro coerente con le nuove esigenze della società contemporanea.

Di questi temi si occupa l’incontro “Alpeggi in Muggiasca”, un momento di riflessione e approfondimento dedicato alla storia, al presente e alle prospettive future del territorio e delle sue attività tradizionali.

In Muggiasca, fino a tempi relativamente recenti, si praticava un’agricoltura di sussistenza organizzata secondo una transumanza verticale stagionale, che prevedeva lo spostamento del bestiame tra fondovalle, maggenghi e alpeggi in base alle stagioni.

Questo sistema economico ha profondamente modellato il paesaggio locale. Ne sono testimonianza i ronchi a vigneto, ricavati con grande fatica su pendii scoscesi affacciati sul torrente Pioverna; i muretti a secco, costruiti per sostenere orti, prati segatizi e castagneti; le abitazioni raggruppate nelle diverse frazioni, ciascuna con la propria chiesa; le stalle situate sia ai margini degli abitati sia nella fascia dei maggenghi; e i nuclei di baite negli alpeggi. Tutti questi elementi erano collegati tra loro da una fitta rete di sentieri e mulattiere, indispensabile per la vita quotidiana e per le attività agricole e pastorali.

Gli alpeggi comunali di Camaggiore, Busé, Set, Tedoldo, Dolca e Chiaro rappresentavano un importante complemento per l’alimentazione del bestiame locale e solo in minima parte ospitavano la monticazione di capi provenienti da altre zone.

A partire dal Secondo Dopoguerra, tuttavia, il forte spopolamento della montagna e il progressivo abbandono delle attività agricole e di allevamento hanno determinato profondi cambiamenti: molte aree un tempo destinate al pascolo si sono progressivamente imboschite, mentre gran parte delle baite d’alpeggio è stata trasformata in case di vacanza.

Oggi restano attivi soltanto gli alpeggi di Chiaro, Camaggiore e Tedoldo, testimonianza viva di una tradizione che ha plasmato per secoli il paesaggio e l’identità della Muggiasca.

L’incontro rappresenta quindi un’occasione preziosa per conoscere meglio la storia del territorio, comprendere le trasformazioni in atto e riflettere sul futuro degli alpeggi e del paesaggio montano.

Wilma Milani già docente di scuola primaria e cultrice di storia locale.

Massimo Lazzari già docente di materie di Genio Rurale presso le Università di Udine, Piacenza e Milano, Accademico Emerito dei Georgofili di Firenze e cultore di storia locale.