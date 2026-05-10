Sabato 23 maggio, dalle 18.00 alle 23.30, Bosisio Parini si prepara a vivere una serata speciale con Bosisio sotto le Stelle, un evento atteso e carico di significato per tutta la comunità. Non si tratta solo di una festa, ma del mantenimento di una promessa elettorale: un impegno preso con i cittadini che oggi diventa realtà concreta. L’iniziativa rappresenta una grande novità per il paese, pensata per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

A partire dalle 18.00, il centro di Bosisio si trasformerà in una grande area pedonale: le vie principali saranno chiuse al traffico per lasciare spazio a persone, musica e convivialità. Tavoli e punti ristoro verranno allestiti direttamente nelle strade, creando un’atmosfera accogliente e vivace, dove sarà possibile cenare all’aperto e godersi la serata sotto le stelle.

Le aree tematiche di Bosisio Sotto le Stelle saranno ben 8, per una festa che coinvolgerà davvero tutto il paese: Via Roma, Piazza Parini, Cortile del Municipio, Piazza Padre Mauri, Piazza dell’Ospedale, Via Beniamino Appiani, Largo San Francesco, Via IV Novembre / Via Cercè.

Protagoniste assolute saranno le attività economiche locali, a cui viene data piena visibilità. La somministrazione di cibo e bevande sarà infatti curata esclusivamente dai negozianti di Bosisio, una scelta precisa che punta a sostenere il commercio locale e a promuovere le eccellenze del territorio.

L’evento si svilupperà in diverse zone del centro paese, ognuna con caratteristiche e proposte differenti: aree dedicate alla musica dal vivo, spazi per la ristorazione, zone con animazione e intrattenimento. Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, con attività pensate appositamente per i bambini, giochi e momenti di animazione che renderanno la serata piacevole per tutta la famiglia.