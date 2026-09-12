Comunità Democratica (associazione di cultura politica che si propone di favorire il confronto su questioni rilevanti del nostro tempo, a partire da una sensibilità cattolico-democratica) ha avviato da tempo un’approfondita riflessione sulla crisi demografica in atto e sulle sue ricadute territoriali.

Sabato 19 settembre a Lecco, presso la Sala Confcommercio, avrà luogo un incontro dal titolo Inverno o Glaciazione? Lecco e il declino demografico: destino ineluttabile o stagione superabile? L’incontro avrà il suo momento centrale nell’intervento del professor Alessandro Rosina (Università Cattolica di Milano), saggista ed editorialista del Sole 24 Ore, uno dei principali demografi italiani.

Dopo la presentazione della sintesi del percorso territoriale e la relazione principale, il seminario sarà arricchito dagli interventi di alcune personalità del territorio, in rappresentanza degli enti locali (i vicesindaci di Lecco e Merate, Carlo Piazza e Valeria Marinari), del mondo sanitario (il direttore generale dell’Ats, Marco Trivelli) e del mondo del lavoro (la neosegretaria generale Cisl, Annalisa Caron). Verrà dato spazio anche ai contributi di coloro con i quali Comunità Democratica si è confrontata nella prima fase del percorso di approfondimento.

Con tutti questi interlocutori, il professor Rosina intratterrà un dialogo finalizzato a mettere a fuoco le criticità che la crisi demografica determina a livello globale e su scala territoriale, ma anche a indicare concrete piste di lavoro, di cui istituzioni, soggetti economici e attori sociali si possono rendere protagonisti.

L’obiettivo è individuare positive strategie di adattamento al nuovo scenario, per evitare che le tendenze peggiori divengano insormontabili e immodificabili, e dunque per continuare a immaginare positive trame di sviluppo delle comunità locali.