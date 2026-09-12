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sabato, Settembre 12, 2026
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In occasione dell’edizione 2026 di Ville Aperte in Brianza, l’importante rassegna promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Valmadrera propone un fine settimana dedicato alla scoperta del proprio patrimonio storico, botanico e culturale, con due percorsi guidati che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino luoghi identitari della città.

Il secondo weekend sarà dedicato all’Orto Botanico “Riccardo Villa” e al Centro Culturale Fatebenefratelli, con visite guidate in programma sabato 26 settembre alle 15.00 e domenica 27 settembre alle 10.00 e 15.00. Il percorso consentirà di esplorare la ricca varietà botanica dell’Orto e di conoscere gli spazi culturali del Centro, inseriti in un contesto che negli anni è stato progressivamente valorizzato attraverso iniziative divulgative e attività museali.

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