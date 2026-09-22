È previsto per Sabato 26 Settembre alle 16.45, presso la Casa sul Pozzo a Lecco, l’incontro Cisgiordania: la violenza sconfinata.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione di Solidarietà Internazionale Rete Radié Resch-gruppo di Lecco con la collaborazione di Il Coraggio della Pace Disarma e della Comunità di via Gaggio, avrà come protagonista la testimonianza di Elena Castellani, attivista di AssopacePalestina e volontaria di interposizione internazionale nonviolenta Faz’a, un’iniziativa a guida palestinese per proteggere la popolazione dall’escalation di violenze dei coloni israeliani e dell’esercito.

Elena Castellani, volontaria in Cisgiordania dal 2017, ha recentemente avuto il divieto d’ingresso dal governo israeliano. Negli ultimi 2 anni è stata a Nablus, nella Valle del Giordano e nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron, per sostenere i comitati popolari palestinesi di resistenza nonviolenta. Con AssopacePalestina ha contribuito ad attivare progetti per l’infanzia e di empowerment femminile nei campi profughi di Nablus, Balata Camp e New Askar Camp.

Antonio ed Elena Dell’Oro avvieranno l’incontro dando voce alle testimonianze di detenute e detenuti palestinesi sull’inferno delle carceri israeliane, accompagnate dall’arpa di Cecilia Moschetti.

L’iniziativa intende tenere alta l’attenzione sul genocidio del popolo palestinese che continua anche in Cisgiordania.