RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 22, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Cisgiordania: la violenza sconfinata

È previsto per Sabato 26 Settembre alle 16.45, presso la Casa sul Pozzo a Lecco, l’incontro Cisgiordania: la violenza sconfinata.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione di Solidarietà Internazionale Rete Radié Resch-gruppo di Lecco con la collaborazione di Il Coraggio della Pace Disarma e della Comunità di via Gaggio, avrà come protagonista la testimonianza di Elena Castellani, attivista di AssopacePalestina e volontaria di interposizione internazionale nonviolenta Faz’a, un’iniziativa a guida palestinese per proteggere la popolazione dall’escalation di violenze dei coloni israeliani e dell’esercito.

Elena Castellani, volontaria in Cisgiordania dal 2017, ha recentemente avuto il divieto d’ingresso dal governo israeliano. Negli ultimi 2 anni  è stata a Nablus, nella Valle del Giordano e nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron, per sostenere i comitati popolari palestinesi di resistenza nonviolenta. Con AssopacePalestina ha contribuito ad attivare progetti per l’infanzia e di empowerment femminile nei campi profughi di Nablus, Balata Camp e New Askar Camp.

Antonio ed Elena Dell’Oro avvieranno l’incontro dando voce alle testimonianze di detenute e detenuti palestinesi sull’inferno delle carceri israeliane, accompagnate dall’arpa di Cecilia Moschetti.

L’iniziativa intende tenere alta l’attenzione sul genocidio del popolo palestinese che continua anche in Cisgiordania.

 

Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
22 Settembre 2026
temperature icon 23°C
nubi sparse
56 %
1022 mb
5 mph
Raffica di Vento: 11 mph
Nuvole: 28%
Visibilità: 10 km
Alba: 06:09
Tramonto: 18:21
Previsioni orarie
13:00
temperature icon
23°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 59% 1022 mb 0 mm/h
16:00
temperature icon
24°/24°°C 0 mm 0% 3 mph 62% 1021 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
21°/21°°C 0 mm 0% 1 mph 84% 1022 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
20°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 86% 1024 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
20°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 71% 1026 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -