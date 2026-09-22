OraBasta Manifestazioni per l’eliminazione della violenza sulle donne

Al via le iniziative del gruppo Ora Basta: cinema, incontri e letture sceniche verso la Giornata contro la violenza sulle donne.

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la rete di associazioni Ora Basta di Merate riprende le proprie attività sul territorio con un articolato programma di eventi. L’obiettivo rimane quello di mantenere alta l’attenzione sui temi dei diritti, dell’uguaglianza di genere e del contrasto ad ogni forma di violenza, partendo dalla cultura, dal cinema e dalla letteratura.

Il calendario autunnale si apre con due principali rassegne che coinvolgeranno Merate e i comuni limitrofi.

Rassegna Cinematografica: Quando il cinema è donna

In collaborazione con LunEssai e il Cine Teatro Manzoni di Merate, prende il via una rassegna cinematografica dedicata al racconto e alla sensibilità femminile. Tutte le proiezioni si terranno presso il Cine Teatro Manzoni di Merate con doppio appuntamento giornaliero, alle ore 15.00 e alle ore 21.00:

Lunedì 28 Settembre : Le bambine

: Le bambine Lunedì 5 Ottobre : La più piccola

: La più piccola Lunedì 12 Ottobre : Se solo potessi ti prenderei a calci

: Se solo potessi ti prenderei a calci Lunedì 19 Ottobre: Il sentiero azzurro

Ciclo di Incontri e Letture: Vista dalla Luna

Con il sottotitolo Voci e storie di donne invisibili, violate, visionarie, questa rassegna propone tre momenti di approfondimento e spettacolo. L’iniziativa gode del patrocinio del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Leggere per gioco ODV:

Sabato 3 Ottobre (ore 15:00) – Merate : Incontro con la giornalista Valeria Palumbo presso la Sala Civica “F.lli Cernuschi” (Viale Lombardia, 14).

: Incontro con la giornalista presso la Sala Civica “F.lli Cernuschi” (Viale Lombardia, 14). Venerdì 23 Ottobre (ore 20:45) – Olgiate Molgora : Letture sceniche a cura dell’Associazione Leggere per gioco ODV presso l’Atrio del Municipio (Via della Stazione, 20).

: Letture sceniche a cura dell’Associazione Leggere per gioco ODV presso l’Atrio del Municipio (Via della Stazione, 20). Venerdì 6 Novembre (ore 20:45) – Robbiate: Letture sceniche a cura dell’Associazione Leggere per gioco ODV presso l’Aula Consiliare del Comune (Piazza della Repubblica, 2).

Con queste prime due manifestazioni, il gruppo Ora Basta invita la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere momenti di riflessione comunitaria in preparazione alle successive iniziative previste in calendario.