RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
giovedì, Ottobre 1, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Mangiare bene, vivere meglio

Si terrà Mercoledì 7 Ottobre alle 20.45, presso il Salone all’ultimo piano dell’Oratorio di Vercurago, l’incontro Mangiare bene, vivere meglio, facente parte del ciclo Incontro con lo Specialista promosso da AVIS Vercurago con il patrocinio del Comune di Vercurago. La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza, gratuitamente e senza prenotazione.
Durante l’incontro si parlerà di alimentazione per tutti gli stili di vita, imparando a capire come la propria dieta condizioni i valori degli esami del sangue e si tratterà un tema molto interessante ed attuale: la nutrizione per gli sportivi.
Per l’occasione interverranno la nutrizionista Dottoressa Maria Rosa Barreca ed il biologo nutrizionista Dottor Giulio Ghirlandi.
Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
1 Ottobre 2026
temperature icon 20°C
cielo coperto
71 %
1026 mb
2 mph
Raffica di Vento: 3 mph
Nuvole: 95%
Visibilità: 10 km
Alba: 06:20
Tramonto: 18:03
Previsioni orarie
22:00
temperature icon
20°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 71% 1027 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
20°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 76% 1027 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
17°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 88% 1028 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
18°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 88% 1029 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
24°/24°°C 0.02 mm 2% 2 mph 63% 1030 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -