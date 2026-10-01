Mangiare bene, vivere meglio
Si terrà Mercoledì 7 Ottobre alle 20.45, presso il Salone all’ultimo piano dell’Oratorio di Vercurago, l’incontro Mangiare bene, vivere meglio, facente parte del ciclo Incontro con lo Specialista promosso da AVIS Vercurago con il patrocinio del Comune di Vercurago. La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza, gratuitamente e senza prenotazione.
Durante l’incontro si parlerà di alimentazione per tutti gli stili di vita, imparando a capire come la propria dieta condizioni i valori degli esami del sangue e si tratterà un tema molto interessante ed attuale: la nutrizione per gli sportivi.
Per l’occasione interverranno la nutrizionista Dottoressa Maria Rosa Barreca ed il biologo nutrizionista Dottor Giulio Ghirlandi.
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Lecco
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1 Ottobre 2026
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