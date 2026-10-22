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“Il genio tornato dagli abissi” – Rassegna incontri a Mandello del Lario

Prosegue la Rassegna di incontri 2026/2027 curata dall’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario con Il genio tornato dagli abissi: un nuovo appuntamento dedicato alla storia e al fumetto, che si terrà venerdì 23 ottobre alle 21.00 presso la Sede della Sezione Alpini in Via alla Stazione.

Il genio tornato dagli abissi è un fumetto di 60 tavole che racconta la straordinaria epopea di Pietro Vassena, uno dei personaggi-simbolo del Novecento lecchese. Realizzato dal giornalista e sceneggiatore di Abbadia Lariana, Stefano Bolotta, con l’aiuto degli artisti Gabriele Paoli e Nicola Madinelli, in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano.

Stefano Bolotta è nato a Lecco nel 1979 e da oltre 25 anni lavora per giornali, tv e testate web. Oltre ad essere giornalista professionista, è telecronista, speaker, youtuber, docente di corsi e laboratori di scrittura. Con “Il Genio tornato dagli abissi” firma la prima sceneggiatura nel campo della nona arte.

Pietro Vassena, inventore visionario del Lago di Como, decide di realizzare ciò che tutti considerano impossibile: un sommergibile capace di spingersi oltre ogni limite. Nasce il C3, il piccolo batiscafo che nel 1948 raggiunge i 412 metri di profondità, entrando nella storia. Questa graphic novel racconta la determinazione, il coraggio e il genio di un uomo che ha trasformato un sogno in un’impresa leggendaria. Un viaggio nelle acque scure del lago… e nell’anima di chi non smette mai di crederci.

A dialogare con Stefano Bolotta sarà la prof.ssa Sivia Panizza. Al termine dell’incontro la sezione ANA di Mandello del Lario offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.

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