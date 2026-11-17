Martedì 17 novembre, alle 21.00, Paolo Gentiloni sarà a Lecco, nella sala conferenze di Palazzo Falck, per presentare il suo ultimo libro Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea.

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, conflitti e profondi cambiamenti economici, l’Europa si trova davanti a una sfida decisiva: rafforzare il proprio ruolo sulla scena mondiale o rischiare di perdere peso nelle scelte che determineranno il futuro. Come può l’Unione europea diventare una potenza capace di agire con autonomia, autorevolezza e visione strategica? Quali cambiamenti sono necessari per affrontare le sfide della sicurezza, dell’economia e della competitività?

Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro con Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio dei ministri e Commissario europeo per gli affari economici. A dialogare con l’autore sarà Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia e già sindaco di Brescia. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Agnese Zappalà, con i saluti introduttivi di Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale e vicesegretario del PD Lombardia.

L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico della città e della provincia di Lecco, rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico sul futuro dell’Europa e sul ruolo che l’Italia può svolgere nella costruzione di un’Unione più forte e coesa.

Perché parlare di Europa significa parlare anche del nostro territorio, delle opportunità per le imprese, del lavoro, dei giovani e delle prospettive delle future generazioni. In allegato la locandina dell’evento: l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.