Il Comune di Osnago presenta uno spettacolo innovativo, multidisciplinare e di forte impatto emotivo,creato per la Giornata Internazionale contro la Violenza contro le Donne del 25 novembre. La Sala Civica Sandro Pertini ospiterà, infatti, Sabato 28 Novembre alle 21.00, Rosso – Voci che Restano: una performance artistica interattiva fatta di danza, musica, arte e testimonianze.

Ingresso con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’associazione CADOM Centro Aiuto Donne Maltrattate.

Lo spettacolo celebra la forza, la fragilità e il coraggio di chi ha vissuto sulla propria pelle l’orrore della violenza e ha trovato una strada per rialzarsi. Lo spettacolo si sviluppa come un viaggio emotivo e visivo in tre grandi capitoli. Ciascun capitolo nasce da una testimonianza vera, diretta, narrata con crudezza e verità, nel rispetto delle donne che l’hanno donata.

Le testimonianze vengono intervallate da: Performance coreutiche (danza contemporanea e danza teatro), azioni pittoriche dal vivo (body painting e art painting su tele di grande formato) e interventi musicali originali (musica dal vivo o composizioni create ad hoc). Ogni linguaggio espressivo risponde e si intreccia agli altri, creando un unico atto performativo che apre un dialogo potente e necessario.