Domenica 6 Settembre alle 16.00 si tiene a Calolziocorte, presso il circolo Arci Spazio Condiviso l’incontro 11/09/1973, Colpo di Stato in Cile Impregnato delle preoccupazioni del presente.

L’11 settembre non è stato solo quello del 2001 che ha fatto registrare l’attacco terroristico delle torri gemelle a New York da parte di Al Qaeda, ma anche che l’11 settembre del 1973 è stato quello di un ben più importante cruento e criminale colpo di stato in Cile, che ha segnato una delle pagine più drammatiche della storia non solo latino-americana. Cinquantatrè anni dopo, il golpe cileno rimane un pesante evento, non solo per la memoria collettiva, ma anche per la politica contemporanea.

Una storia quella del colpo di stato in Cile che anche oggi si intreccia molto con quanto sta avvenendo oltre che a Cuba e in Venezuela, anche in altre parti dell’America Latina e del mondo.