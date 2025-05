L’Oratorio di Santa Margherita a Monte Marenzo si prepara ad accogliere la 16° edizione di “Alla scoperta di un gioiello tra i boschi“. Nel cuore dell’alta Valle San Martino, il Monte Santa Margherita si erge isolato sopra l’abitato di Monte Marenzo. La solitaria presenza, sulla sommità del colle, di un piccolo oratorio costituisce un enigma di non facile interpretazione che aspetta di essere ricostruito. Curiosi e famiglie con bambini, scopriranno un modo piacevole per passare una domenica diversa facendo una passeggiata nei boschi per arrivare ad una chiesetta e ai resti di un castello. Gli amanti dell’arte potranno ammirare un gioiello unico della pittura gotica del nostro territorio: il ciclo affrescato delle storie di Santa Margherita risalente al XIV – XV secolo.

L’appuntamento è per Domenica 28 Settembre, dalle 15.00 alle 18.00.

Si allegano di seguito le locandine con le informazioni pratiche e con la storia dell’Oratorio.