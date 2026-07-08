18° Compleanno del MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca
Una giornata di festa, cultura, sport e tradizioni per celebrare un traguardo importante. Sabato 11 luglio il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno festeggerà il suo 18° compleanno, proponendo un ricco calendario di iniziative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e adulti, con numerose attività gratuite e un appuntamento speciale dedicato alla storia dello sport sul Monte Muggio.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
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Lecco
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8 Luglio 2026
36°C
nubi sparse
Previsioni orarie
16:00
33°/35°°C 0 mm 0% 6 mph 23% 1012 mb 0 mm/h
19:00
30°/32°°C 0 mm 0% 10 mph 35% 1011 mb 0 mm/h
22:00
27°/27°°C 0 mm 0% 5 mph 49% 1014 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 0 mm 0% 5 mph 44% 1014 mb 0 mm/h
04:00
23°/23°°C 0 mm 0% 4 mph 47% 1014 mb 0 mm/h
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