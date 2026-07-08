18° Compleanno del MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca

Una giornata di festa, cultura, sport e tradizioni per celebrare un traguardo importante. Sabato 11 luglio il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno festeggerà il suo 18° compleanno, proponendo un ricco calendario di iniziative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e adulti, con numerose attività gratuite e un appuntamento speciale dedicato alla storia dello sport sul Monte Muggio.

L’evento rappresenta anche l’occasione per inaugurare la nuova mostra Monte Muggio. Una montagna di sport, esposizione che resterà aperta dall’11 luglio al 18 ottobre 2026 e che si inserisce nel progetto del Sistema Museale della Provincia di Lecco “Conosciamo”, promosso in collegamento con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. La nuova esposizione accompagnerà i visitatori in un viaggio tra oggetti, fotografie e testimonianze, raccontando l’evoluzione delle attività sportive sul Monte Muggio e più in generale in Muggiasca. L’allestimento metterà in luce il profondo legame tra montagna, comunità e sport, ripercorrendo le tradizioni del passato fino ad arrivare alle esperienze contemporanee. L’inaugurazione ufficiale della mostra è in programma sabato 11 luglio alle ore 18 presso il MUU, con ingresso libero. Il programma della giornata Le celebrazioni per il diciottesimo anniversario del museo inizieranno alle 14.30 con i cammini organizzati dai Custodi del Patrimonio di Bellano, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle chiese di San Lorenzo, Sant’Antonio e del Santuario della Madonna della Neve. Per partecipare è richiesta l’iscrizione scrivendo all’indirizzo custodipatrimoniobellano@gmail.com. Alle 15.30 spazio ai più giovani con le attività multisportive per bambini e ragazzi , organizzate in collaborazione con il CSI Lecco . Le iscrizioni sono possibili contattando il numero 333 382 3413.

spazio ai più giovani con le , organizzate in collaborazione con il . Le iscrizioni sono possibili contattando il numero Alle 16 sarà invece proposto un laboratorio di naturopatia per adulti , curato dalla naturopata Maura , dedicato agli antichi saperi, alla consapevolezza e alle piante officinali che accompagnano il benessere. Per partecipare è richiesto di portare un tappetino da palestra .

sarà invece proposto un , curato dalla naturopata , dedicato agli antichi saperi, alla consapevolezza e alle che accompagnano il benessere. Per partecipare è richiesto di portare un . Alle 18 , come anticipato, si terrà l’inaugurazione della mostra “Monte Muggio. Una montagna di sport” . Tutte le attività della giornata saranno gratuite con punto di ritrovo presso il MUU , in via Roma 12 a Vendrogno .

, come anticipato, si terrà l’inaugurazione della mostra . Tutte le attività della giornata saranno con , in . La giornata si concluderà alle 19.30 con una cena in compagnia, organizzata nell’area manifestazioni oppure, in caso di maltempo, presso il Salone Sant’Antonio. Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 9 luglio rivolgendosi all’InfoPoint Bellano, scrivendo a infopoint@comune.bellano.lc.it oppure telefonando al numero 0341 1570370. Il contributo richiesto è di 20 euro.