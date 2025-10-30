RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
14 C
Comune di Lecco
venerdì, Ottobre 31, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“1972. In moto verso est …. inseguendo carri armati”

Mercoledì 5 Novembre alle 20.45, presso la Mediateca di Imbersago, si terrà l’evento dal titolo 1972. In moto verso est …. inseguendo carri armati, durante il quale Fabio Beretta presenterà la storia di un viaggio all’inseguimento di fatti storici con l’incoscienza e l’ingenuità giovanile.

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -