“1972. In moto verso est …. inseguendo carri armati”
Mercoledì 5 Novembre alle 20.45, presso la Mediateca di Imbersago, si terrà l’evento dal titolo 1972. In moto verso est …. inseguendo carri armati, durante il quale Fabio Beretta presenterà la storia di un viaggio all’inseguimento di fatti storici con l’incoscienza e l’ingenuità giovanile.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..