19ma Edizione ITALIAN BLUES RIVER FESTIVAL 2023

Il Festival di Italian Blues River, giunge al prestigioso traguardo della diciannovesima edizione.

Sempre nella strepitosa cornice del lungo fiume di Brivio, sempre ad ingresso rigorosamente gratuito, e sempre con un cast che propone il meglio del panorama nazionale e internazionale .

Anche per l’edizione di quest’anno si è deciso di costruire un programma che proponga le eccellenze della musica del diavolo.

Il sabato si parte con l’energia del funk e del blues di una delle eccellenze del panorama blues italiano i grandi “HOLEBONES” e si prosegue con l’ospite internazionale del festival la “LAKEETRA KNOWLES & Music Train Band” capitanata dalla cantante originaria dell’Arkansas che ha calcato centinaia di palchi e i teatri di Broadway. Il loro show è un mix intenso in cui le sonorità Blues, Soul e americane coesistono e risplendono in un repertorio fatto di brani originali e rivisitazioni di grandi autori americani.

La domenica invece aprirà le danze il giovane talento bergamasco Enea Barzaghi con la sua “ENEA BLUES BAND”, a seguire il coinvolgente one man band BB CHRIS, e per chiudere il gran finale è affidato alla regina del blues/jazz italiano la grandissima “LAURA FEDELE PLAYS RAY CHARLES” che proporrà un omaggio al leggendario pianista Ray Charles attraversando tutte le sue hit e brani storici.

Al termine dei concerti, la nostra IBR RESIDENT BAND, con Gianluca Tilesi alla batteria, Luigi Sozzani al basso, Giorgio Rocchi alla chitarra e Marco Rizzi al piano/Hammond, daranno vita ad una strepitosa JAM SESSION a cui siete tutti invitati a partecipare!