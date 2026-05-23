22° edizione della Rassegna Corale “La Montagna canta”

La parrocchiale S.Giorgio di Cremeno si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: la XXII edizione della Rassegna Corale La Montagna canta, che si terrà sabato 23 Maggio alle 20.45.

L’edizione di quest’anno si annuncia particolarmente interessante, grazie alla partecipazione di due prestigiosi cori ospiti: il Coro Misto Voci nel Tempo di Cortenova e il Coro Segossini di Sinnai (CA). Il gruppo corale sardo, in particolare, sarà protagonista di una 3 giorni in Valsassina a seguito di uno scambio culturale iniziato lo scorso autunno, quando furono i coristi del Valsassina ad essere ospiti della compagine sarda.

La serata sarà l’occasione per celebrare la musica corale, attraverso un repertorio che abbraccia tradizioni, spiritualità e armonie senza tempo. La Rassegna si conferma così come un momento di incontro e condivisione culturale tra gruppi vocali provenienti da diverse realtà territoriali, uniti dalla comune passione per il canto.

L’ingresso è libero a tutti, gli appassionati di musica e bel canto sono invitati a partecipare.