3° edizione di “Balconi Orti & Giardini” a Missaglia

Domenica 25 maggio prenderà il via la terza edizione della manifestazione a tema botanico “Balconi Orti & Giardini” presso l’ex convento sconsacrato di Santa Maria della Misericordia a Missaglia. L’evento ospiterà decine di stand fra vivaisti, produttori agroalimentari a Km 0, artigiani del territorio, creativi, pic-nic, workshop e spettacoli gratuiti.

Nel corso dell’intera giornata sarà possibile ammirare, acquistare, conoscere tutto ciò che è connesso al mondo del verde, per semplice curiosità o per abbellire il proprio balcone, giardino o orto. Sarà una giornata dedicata ai colori dei fiori, al fascino delle piante, alle bontà della frutta, ai preparati per la bellezza che nascono dalla natura, a chi con l’arte valorizza il verde che ci sta intorno.

Il programma di Balconi Orti & Giardini prevede, oltre alla parte espositiva aperta dalle 9:30 alle 19:00 una serie di eventi culturali, di intrattenimento, workshop e occasioni per passare del tempo all’aria aperta mangiando qualcosa insieme. Di seguito il programma:

Mostre e Visite:

• Mostra d’arte collettiva, dalle 10:00 alle 19:00, ingresso libero, nella chiesa sconsacrata: espongono Claudia Galbusera, Alessandro Lai, il progetto artistico Natura.Nera, e per la Bottega dell’Arte Irene Besana, Silvia Gerosa, Samantha Paglioli, Tiziana Riboldi.

• Visita guidata al Monastero gratuita su prenotazione alle 10:00: con Laura Caspani dell’associazione BRIG di Casatenovo. Prenotazione entro il 23 maggio a: prenotazioni.monastero@gmail.com

• Esposizione di funghi dalle 10:00 alle 19:00 a cura dell’associazione micologica Bresadola di Missaglia

Workshop e spettacoli:

• Ore 10:10 – Workshop a tema micologico Regole e comportamenti per la raccolta dei funghi. Pericoli nel bosco – a cura di Pasquale Basile e Marino Cibin (associazione Bresadola di Missaglia).

• Ore 11:15 – Presentazione del libro Il posto del cuore – Guida pratica alle migliori colazioni d’Italia con le blogger Linda Fiumara e Carmen De Sarno.

• Ore 12:00-14:00 – Picnic nel parco del Monastero a cura di “La Pasticceria di Comi” (Merate). Menù fisso classico o vegetariano (15 € a persona). Prenotazione obbligatoria entro il 23 maggio a: prenotazioni.picnic@gmail.com. In caso di maltempo, il picnic si terrà in sala ristoro.

• Ore 15:00 – Spettacolo di burattini Streghe, draghi e maghi a cura del Teatro dei Burattini di Como.

• Ore 16:00 – Vestiamo di fiori la primavera – laboratorio artistico per bambini (6-12 anni) ispirato alla Primavera di Botticelli, a cura di Elisabetta Sangalli. Gratuito su prenotazione entro il 23 maggio, scrivendo a prenotazioni.monastero@gmail.com.

• Ore 17:00 – Narciso e la bellezza ritrovata – performance teatrale ispirata al mito di Eco e Narciso, un viaggio poetico alla riscoperta dell’Arcadia e della bellezza del nostro territorio.

E’ possibile trovare il programma completo a questa locandina.