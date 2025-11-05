30° anniversario della Compagnia Teatrale Le Gocce – “Un estivo pastrocchio romantico”
Sabato 8 Novembre alle 20.30 si terrà a Civate, presso il salone dell’oratorio, il secondo spettacolo nell’ambito del 30° anniversario della Compagnia Teatrale Le Gocce. Durante la serata andrà in scena lo spettacolo Un estivo pastrocchio romantico con gli attori de la “Gaia Compagnia“.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..