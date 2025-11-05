RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
mercoledì, Novembre 5, 2025
30° anniversario della Compagnia Teatrale Le Gocce – “Un estivo pastrocchio romantico”

Sabato 8 Novembre alle 20.30 si terrà a Civate, presso il salone dell’oratorio, il secondo spettacolo nell’ambito del 30° anniversario della Compagnia Teatrale Le Gocce. Durante la serata andrà in scena lo spettacolo Un estivo pastrocchio romantico con gli attori de la “Gaia Compagnia“.

