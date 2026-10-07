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33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno: “Mozart, il genio nella storia. Due sinfonie nella leggenda”Mozart, il genio nella storia. Due sinfonie nella leggenda

Sabato 10 ottobre debutta la 33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno, organizzata dal Comune di Barzanò. Tre serate come sempre a ingresso libero con programmi e contenuti differenti, tutti estremamente attraenti pensati per un pubblico trasversale, sotto la direzione artistica del Maestro Rocco Carbonara.

Sabato 21 novembre alle 21.00, presso la Scuola Primaria in via Leonardo da Vinci, si terrà il concerto Mozart, il genio nella storia. Due sinfonie nella leggenda, con Orchestra Corelli. In occasione dei 270 anni dalla nascita di uno dei più grandi geni della storia dell’umanità, il programma si aprirà con la Sinfonia concertante per fiati K297b. Scritta a Parigi nel 1778, questa composizione non fu mai ascoltata da Mozart ed è legata a uno dei tanti affascinanti misteri che avvolgono la vita del musicista salisburghese. Nella seconda parte ci sarà l’esecuzione della celebre Sinfonia in sol minore n. 40, forse la sua pagina sinfonica più amata e iconica, che chiuderà una serata d’eccezione. Il concerto vedrà la presenza del direttore d’orchestra Massimo Mazza, apprezzato musicista e da molte edizioni calorosamente seguito dal pubblico dei Concerti d’Autunno.

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