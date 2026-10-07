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33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno: “Musica in salotto. Virtuosismo, eleganza e divertimento”

Sabato 10 ottobre debutta la 33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno, organizzata dal Comune di Barzanò. Tre serate come sempre a ingresso libero con programmi e contenuti differenti, tutti estremamente attraenti pensati per un pubblico trasversale, sotto la direzione artistica del Maestro Rocco Carbonara.

Sabato 31 ottobre, alle 21.00, presso la Scuola Primaria di via Leonardo da Vinci, il tema sarà Musica in salotto. Virtuosismo, eleganza e divertimento, con Quintetto Stadler. Virtuosismo, eleganza e divertimento, ci saranno musiche di G.Rossini, G.Verdi, W.A.Mozart, Crusell, Hoffmeister. A cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, la musica da camera con archi e fiati conobbe una straordinaria diffusione in tutta Europa. Piccoli ensemble arricchivano le corti e i salotti aristocratici, offrendo momenti di raffinato intrattenimento musicale. Questa tradizione favorì la nascita di un vasto repertorio cameristico con brani ricchi di spunti melodici ma anche di grande virtuosismo strumentale. Oltre alla possibilità di scoprire composizioni preziose e rare, come il frammento di Mozart K580a con la presenza di un corno di bassetto, il pubblico potrà ascoltare arrangiamenti ottocenteschi dal Rigoletto di Verdi e dal Barbiere di Siviglia di Rossini.

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