RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Ottobre 7, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno: “Musiche da Oscar. Il suono, l’immagine, 100 anni di musica nel cinema”

Sabato 10 ottobre alle 21.00, presso la Scuola Primaria in via Leonardo da Vinci, debutta la 33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno, organizzata dal Comune di Barzanò. Tre serate come sempre a ingresso libero con programmi e contenuti differenti, tutti estremamente attraenti pensati per un pubblico trasversale, sotto la direzione artistica del Maestro Rocco Carbonara.

La prima serata parte con Musiche da Oscar. Il suono, l’immagine, 100 anni di musica nel cinema, con Clarionet Ensemble. Una passeggiata musicale con le musiche composte da artisti geniali che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. Accanto al premio Oscar italiano Nino Rota troviamo figure come Henry Mancini e John Williams passando da film come Psycho, Il padrino, Lo squalo e Mission impossible. Non si tratta solo di storia del cinema ma anche di storia della musica. Un concerto da non perdere, dove il pubblico potrà divertirsi a indovinare a quali film appartengono le meravigliose melodie suonate dal Clarionet Ensemble, nel venticinquesimo anniversario dal loro primo concerto.

 

Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

30 Mag 2026 - 01 Nov 2026

Mostra “Vette incantate “

Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
7 Ottobre 2026
temperature icon 17°C
pioggia leggera
82 %
1015 mb
4 mph
Raffica di Vento: 8 mph
Nuvole: 100%
Visibilità: 10 km
Alba: 06:27
Tramonto: 17:52
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
18°/20°°C 1 mm 100% 1 mph 83% 1015 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
19°/20°°C 1 mm 100% 1 mph 86% 1014 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
19°/19°°C 0.99 mm 99% 2 mph 98% 1014 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
18°/18°°C 0.71 mm 71% 2 mph 98% 1012 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
19°/19°°C 0.88 mm 88% 1 mph 96% 1010 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -