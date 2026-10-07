33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno: “Musiche da Oscar. Il suono, l’immagine, 100 anni di musica nel cinema”

Sabato 10 ottobre alle 21.00, presso la Scuola Primaria in via Leonardo da Vinci, debutta la 33° edizione della rassegna Concerti d’Autunno, organizzata dal Comune di Barzanò. Tre serate come sempre a ingresso libero con programmi e contenuti differenti, tutti estremamente attraenti pensati per un pubblico trasversale, sotto la direzione artistica del Maestro Rocco Carbonara.

La prima serata parte con Musiche da Oscar. Il suono, l’immagine, 100 anni di musica nel cinema, con Clarionet Ensemble. Una passeggiata musicale con le musiche composte da artisti geniali che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. Accanto al premio Oscar italiano Nino Rota troviamo figure come Henry Mancini e John Williams passando da film come Psycho, Il padrino, Lo squalo e Mission impossible. Non si tratta solo di storia del cinema ma anche di storia della musica. Un concerto da non perdere, dove il pubblico potrà divertirsi a indovinare a quali film appartengono le meravigliose melodie suonate dal Clarionet Ensemble, nel venticinquesimo anniversario dal loro primo concerto.