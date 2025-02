In programma per domenica 2 marzo la 37° camminata AVIS Lomagna. La camminata, che inizierà all’oratorio maschile della città e avrà partenza libera dalle 7.30 alle 9.00, si articolerà in 3 percorsi di rispettivamente 6, 14 o 21 km. Sono previsti diversi punti di ristoro a seconda della lunghezza del percorso. La premiazione dei gruppi avverrà intorno alle 10.30, mentre il termine della manifestazione è previsto per le 13.00.

Il contributo di partecipazione corrisponde a 3,50 euro per i soci FIASP e a 4 euro per i non soci, mentre il contributo con dono promozionale dell’evento ammonta a 6,50 euro per i soci FIASP e a 7 euro per i non soci. L’evento offre parcheggio, assistenza medica con servizio autoambulanza e servizio scopa.

Le iscrizioni, il cui termine è fissato a Sabato 1 Marzo alle 22.00 per i gruppi e a Domenica 2 Marzo alle 9.00 per i singoli, devono essere registrate a:

Email: Avis.lomagna@gmail.com

Telefono: Pirovano Luigi 3281775511