4° edizione di Letture & Bici: “Sotto questo sole è bello pedalare”

Si terrà Sabato 13 Giugno alle 15.30 la quarta edizione di “Letture & Bici“, dal titolo Sotto questo sole è bello pedalare. L’appuntamento è nel parcheggio antistante al Centro Medico di Galbiate. L’Associazione Pedale Galbiatese organizza una gimkana in bicicletta e letture per bambini dai 3 ai 7 anni. La partecipazione è libera e gratuita.