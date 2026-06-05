4° edizione di Letture & Bici: “Sotto questo sole è bello pedalare”
Si terrà Sabato 13 Giugno alle 15.30 la quarta edizione di “Letture & Bici“, dal titolo Sotto questo sole è bello pedalare. L’appuntamento è nel parcheggio antistante al Centro Medico di Galbiate. L’Associazione Pedale Galbiatese organizza una gimkana in bicicletta e letture per bambini dai 3 ai 7 anni. La partecipazione è libera e gratuita.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
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6 Giugno 2026
17°C
forte pioggia
Previsioni orarie
01:00
17°/17°°C 0.87 mm 87% 3 mph 87% 1016 mb 0 mm/h
04:00
17°/17°°C 0.72 mm 72% 1 mph 89% 1016 mb 0 mm/h
07:00
20°/21°°C 0.82 mm 82% 1 mph 93% 1017 mb 0 mm/h
10:00
22°/22°°C 1 mm 100% 2 mph 91% 1018 mb 0 mm/h
13:00
26°/26°°C 0.97 mm 97% 4 mph 62% 1017 mb 0 mm/h
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