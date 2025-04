45° Corsa dell’Angelo a Colle Brianza

Si terrà il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, la 45° edizione della “Corsa dell’Angelo” a Ravellino di Colle Brianza. La corsa, divisa in percorsi da 5, 12 e 22 km, inizierà alle 9.00 di mattino, qualsiasi siano le condizioni meteo, dalla palestra scuola primaria “Ing R. Rocca” in Via Ripamonti Ravellino di Colle Brianza. Le pettorine possono essere ritirate dalle 7.30 alle 8.30.

Le iscrizioni, dal costo di 10 euro, possono essere effettuate online scannerizzando il QR code presente nella locandina. La corsa è aperta ad un massimo di 500 partecipanti.

Saranno presenti diversi punti di ristoro in varie zone del percorso. A tutti i partecipanti sarà riconosciuta la partecipazione.