5° Edizione di “Sopra di me/La Grigna”

Al via la quinta edizione di Sopra di me/La Grigna. Un viaggio interstellare tra musica, teatro e panorami da capogiro. Il festival in quota torna per il quinto anno consecutivo a esplorare il territorio lecchese attraverso una diversa prospettiva, abbattendo frontiere e barriere culturali grazie all’arte.

Guardare la Terra dall’alto, proprio come fanno gli astronauti quando lasciano l’atmosfera e ammirano un pianeta azzurro, magnifico e privo di barriere. È questa l’ispirazione che guida la quinta edizione di Sopra di me/La Grigna, il festival di WOW! Aps che torna nei luoghi più amati del territorio lecchese per offrire un viaggio capace di aprire gli occhi, la mente e il corpo allo Spazio, superando ogni tipo di confine, pregiudizio e gender gap.

L’edizione 2026 propone un programma variegato che spazia dalla musica d’autore al teatro, dalle vibrazioni della musica a cappella alle sonorità dell’America Latina, fino alle suggestioni dei concerti all’alba. Un percorso artistico immerso nella natura, ospitato in alcune delle cornici più spettacolari e panoramiche della zona, da San Tomaso dove si aprirà il festival domenica 19 luglio, agli storici rifugi delle Grigne. Ospiti internazionali, diverse sonorità, luoghi meravigliosi da scoprire e riscoprire. Attese conferme con il tradizionale concerto all’alba e gustose novità, per la prima volta Sopra di me/La Grigna ha in cartellone artiste provenienti da Oltreoceano, in questa quinta edizione che non scontenterà il pubblico appassionato ed esigente del festival.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito e si svolgeranno anche in caso di pioggia. Per chi desidera cenare o pernottare presso le strutture ospitanti, è necessario rivolgersi direttamente ai singoli rifugi. Per aggiornamenti in tempo reale e modalità di svolgimento in caso di maltempo, è possibile consultare i canali social ufficiali della manifestazione. Il calendario degli appuntamenti 2026:

Domenica 19 luglio, alle 15.00, presso il Rifugio OSA – San Tomaso (Valmadrera) ci saranno i Luf in concerto. Ogni concerto della storica band del territorio è una festa di allegria e impegno. Le loro musiche creano un’atmosfera gioiosa unendo la voglia di stare insieme ai temi profondi dell’attualità.

Sabato 25 luglio, alle 18.00, presso il Rifugio Bietti-Buzzi (Mandello del Lario) si terrà Ah… l’amore, l’amore – spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale di e con Francesca Botti, accompagnata alla chitarra da Paolo Marocchio. Un racconto ironico e malinconico, comico e intimo, che affronta sul filo della leggerezza le domande più vere sulla vita e sulla felicità.

Sabato 1 agosto, alle 18.00, presso il Rifugio Carlo Porta (Piani dei Resinelli) Elephant Claps si esibirà in concerto. Sei voci straordinarie capaci di creare un’alchimia unica tra intrecci vocali, rock e colori afro-jazz utilizzando esclusivamente l’aria e le corde vocali. Un pomeriggio all’insegna del groove, dell’improvvisazione e dell’energia pura.

Sabato 8 agosto, alle 18.00, presso il Rifugio Antonietta al Pialeral (Pasturo) ci sarà Girasaia in concerto. Il trio composto da Isa Conga, Paula Pasarina e Kika Brandão unisce voci e strumenti in un progetto che attinge dalle tradizioni musicali di Colombia, Cile e Brasile per reinventarle in un’esperienza senza confini.

Sabato 29 agosto, alle 5.45, presso il Forno della Grigna (Piani dei Resinelli) si esibirà Maria Antonietta Puggioni in concerto. Il tradizionale e rigenerante appuntamento con il concerto all’alba. Il violoncello di Maria Antonietta Puggioni accompagnerà il risveglio della natura, tra la rugiada, il silenzio e la luce del mattino che sorge tra le montagne.

Sabato 5 settembre, alle 18.00, presso il Rifugio Camposecco (Lecco) ci sarà Sirlene in concerto. La giovane cantautrice italo-brasiliana conclude la rassegna con un canto senza gabbie e un’identità ibrida, figlia di radici profonde. Una voce da scoprire, che si muove con ironia e profondità tra le note.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.