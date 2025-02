Prevista per il 6 Aprile la 50° Camminata dell’Amicizia a Bosisio Parini. L’evento ludico-motorio organizzato dall’associazione “La Nostra Famiglia” aperto a tutti prevede due percorsi di 7 e 12 km. La camminata partirà dalla sede della Nostra Famiglia alle 8.30, mentre alle 11.00 avverranno le premiazioni per i gruppi più numerosi e per i partecipanti in sedia a rotelle. Alle 11.45 chi vorrà avrà la possibilità di mangiare il risotto preparato dallaConfraternita della Pentola di Senago e polenta con la Pro Loco di Barzanò. Dalle 14.00 una serie di iniziative, come l’arrampicata in palestra con il CAI di Molteno e lo spettacolo magico del Mago Tatos, saranno aperte a tutti i volenterosi. La giornata si chiuderà alle 16.45 con la Santa Messa accompagnata dalla Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

Per l’elenco completo delle attività si rimanda a questo sito.