“50 sfumature di verde: piante carnivore, piante aliene, piante in pericolo”

Si terrà Venerdì 7 Novembre alle 21.00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Oliveto Lario la serata 50 sfumature di verde: piante carnivore, piante aliene, piante in pericolo, a cura della Dottoressa Jessica Bellingardi.

La serata si propone come un viaggio tra le meraviglie – e i pericoli – del mondo vegetale: dalle piante carnivore che intrappolano le prede alle specie aliene invasive che minacciano gli ecosistemi locali, fino alle rarità botaniche che rischiano di scomparire per sempre.
La Dott.ssa Jessica Bellingardi,  divulgatrice ed esperta botanica del Centro Flora Autoctona (CFA) del Parco Naturale del Monte Barro , accompagnerà il pubblico in un racconto ricco di curiosità scientifiche e immagini sorprendenti.
