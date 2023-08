53° Premio Internazionale Varenna “Pierantonio Cavalli” per artisti naïfs

Dal lunedì al giovedì dalle ore 10:30 alle 12:30, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 18:30

Oltre 200 opere di 70 artisti provenienti da tutte le parti del Mondo sono presenti a Varenna per celebrare il 53° Premio Internazionale di arte naïf.

Il Premio è intitolato ad un grande Personaggio varennese prematuramente scomparso: Pierantonio Cavalli, ex sindaco della splendida cittadina del litorale lecchese, ideatore e co-fondatore della manifestazione.

La cittadina di Varenna non perde la voglia di meravigliarsi ed ogni anno, da ormai oltre mezzo secolo, lascia scorrere la fantasia dell’arte naïf per le sue strade attirando un pubblico variegato ed appassionato della cosiddetta “arte ingenua”, un’espressione artistica che vieta ogni regola e razionalità spalancando le colorate porte della fantasia.

L’arte naïf riesce a far sognare ad occhi aperti, sfida la percezione e definizione tradizionale dell’arte trascinando il pubblico in mondi e scene fantastiche che non fanno altro che esaltare la semplice magia del quotidiano emanando un rassicurante lirismo onirico che libera appunto la fantasia dell’incantato spettatore.

Gli artisti partecipanti, selezionati da una commissione artistica, arrivano da varie parti del Mondo:

Brasile, Croazia, Cuba, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Uruguay.

Il Premio organizzato dalla Pro Varenna è patrocinato dal Comune di Varenna e curato da Norma Cavalli.