53° Rassegna Organistica Valsassinese – Concerto di Riccardo Quadri

Si terrà Mercoledì 13 Agosto alle 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Taceno il concerto organistico di Riccardo Quadri all’interno della 53° Rassegna Organistica Valsassinese.

Il programma della serata comprende:

JOHANN KASPAR KERLL 1777-1856 Toccata V “tutta de salti”

LUCIO CASTELNOVATO (sec. XVI) Ricercare a 4

CESARE BORGO c.1560-1623 Canzon “La Castelnovata”

BERNARDO STORACE 1636-1707 Toccata e Canzon in Fa

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750 Concerto in re BWV 974 da Benedetto Marcello Andante e spiccato, Adagio, Presto

GIOVANNI MORANDI 1777-1856 Sonata in Re op.20 n.3

FERDINANDO PROVESI 1770-1833 Sinfonia II in Do

GIUSEPPE VERDI 1813-1901 – CARLO FUMAGALLI 1822-1907 Elevazione da “La traviata” Offertorio da “Aida”

MARCO ENRICO BOSSI 1861-1925 dalle Sei sonatine op. postuma Sonata prima “Sostenuto non troppo” Sonata terza “Allegro vivo”

ANTONIO DIANA sec. XIX Elevazione in mi minore

GIUSEPPE ARRIGO 1838-1913 Marcia finale

Riccardo Quadri è nato a Como nel 1998. In contemporanea agli studi musicali al Liceo T. Ciceri di Como, si è diplomato in Organo alla Scuola Diocesana di Musica e Sacra Liturgia L. Picchi di Como con Alessandro La Ciacera. Nel 2020 ha conseguito il diploma triennale in Organo con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Como, studiando con Enrico Viccardi e Adriano Falcioni. Ha proseguito gli studi organistici con Stefano Molardi al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dove ha conseguito il Master of Arts in Music performance. Dal 2024 è organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Lugano; è inoltre organista alla chiesa del Gesù di Como. Collabora con la Scuola Corale della Cattedrale di Lugano, come accompagnatore e maestro dei Pueri Cantores, e dirige la corale della parrocchia di San Michele in Cavallasca (CO). Ha partecipato a diversi concorsi, concerti, eventi e masterclasses (con A. Liebig, S. Molardi, E. Viccardi, L. Ghielmi, L. Lohmann, B. Van Oosten, W. Zerer), esibendosi sia come solista che come membro di varie formazioni. Ha suonato per molte rassegne organistiche tra le quali gli Angelus del Duomo di Como, i Vespri nella Chiesa di S. Alessandro a Milano, “Antichi Organi Varese”, la Rassegna Organistica Valsassinese ed il Malta Organ Festival. Nel 2019 ha vinto il 2° premio ex-aequo nella categoria 1998-1999 al Primo concorso per giovani organisti “Fondazione Friuli” di Tricesimo (Udine); nel 2021 ha vinto il 2° premio al Secondo concorso organistico internazionale “Fiorella Benetti Brazzale – Città di Vicenza”.