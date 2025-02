Oggiono in festa per il 58° Carnevale della città. Alle ore 14.00 i carri inizieranno a sfilare per la città partendo da Viale Vittoria. Al termine della festa si terranno le premiazioni presso l’area di ristoro “Fiera di Sant’Andrea” in Viale Vittoria angolo Via Kennedy. Possibilità di servizio d’asporto.