6° Memorial Rabbiosi Giuliano
Dal 13 al 18 luglio 2026, le corsie della Bocciofila Sorichese (Sede Estiva di Colico) ospiteranno il 6° Memorial Rabbiosi Giuliano, un importante appuntamento boccistico serale a carattere provinciale.
L’evento, organizzato sotto l’egida della FIB (Federazione Italiana Bocce) e del Comitato Provinciale di Sondrio (Sezione Raffa), vedrà sfidarsi i migliori talenti locali in una competizione individuale ad alto livello.
Il Programma delle Gare
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Fasi eliminatorie: Da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026 (fasi serali).
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Finalissimi: Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 20:00.
Dettagli Tecnici e Iscrizioni
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Specialità: Serale Individuale (separata alla terza partita).
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Regolamento: Si applica il Regolamento Tecnico di Gioco FIB e le relative disposizioni tecniche 2026.
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Direttore di gara: Designato dal Comitato.
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Chiusura iscrizioni: Lunedì 6 luglio 2026.
Premi in palio
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Premi di Rappresentanza: Coppa Rabbiosi Giuliano alle prime quattro società classificate.
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Premi ai Giocatori: Tabella federale + premio extra ai primi quattro classificati; premio da tabella federale dal 5° classificato a seguire.