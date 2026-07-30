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giovedì, Luglio 30, 2026
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75° edizione della Fiera di San Gaetano

È tutto pronto a Rogoredo (frazione di Casatenovo) per la 75° edizione della Fiera Zootecnica di San Gaetano che si terrà da Giovedì 30 Luglio a Lunedì 3 Agosto. L’ingresso è gratuito e la fiera apre ogni giorno alle 10.00. La fiera comprende esposizione di animali, mezzi agricoli, artigianato e artisti. Oltre a ciò sarà presente intrattenimento con musica, spettacoli, minimoto, gonfiabili, cibo.

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