75° edizione della Fiera di San Gaetano

È tutto pronto a Rogoredo (frazione di Casatenovo) per la 75° edizione della Fiera Zootecnica di San Gaetano che si terrà da Giovedì 30 Luglio a Lunedì 3 Agosto. L’ingresso è gratuito e la fiera apre ogni giorno alle 10.00. La fiera comprende esposizione di animali, mezzi agricoli, artigianato e artisti. Oltre a ciò sarà presente intrattenimento con musica, spettacoli, minimoto, gonfiabili, cibo.