8^ OKTOBERLECCH

Ritorna l’OktoberLecch alla sua ottava edizione con i migliori truck che vi accoglieranno per esaudire ogni vostro desiderio culinario.

Potrete scegliere tra croccanti fritti di carne e di pesce, buonissimi arrosticini arbuzzesi,hamburger, pulled pork e tanti altri gustosi piatti della nostra magnifica penisola!

E non sarebbe OktoberLecch senza la birra…potrete scegliere tra una selezioni delle migliori birre bavaresi arrivate direttamente dall’Oktoberfest veramente da leccarsi i baffi e con il nostro lago ad incorniciare la manifestazione!

Ogni sera le nostre band saranno calde e trepidanti per farvi ballare e scatenare a suon di rock