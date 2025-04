Proseguono i festeggiamenti per l’80° Anniversario della Liberazione a Casatenovo, che entrano nel vivo nei giorni 24 e 25 aprile.

Il 25 aprile si aprirà con il passaggio della bicistaffetta organizzata dall’ANPI e da FIAB in collaborazione con il Comune di Lecco e con il patrocinio del Comune di Casatenovo “Un Testimone per il futuro. Bicistaffetta 2025 da Lecco a Milano per l’80° Anniversario della Liberazione”. Il passaggio nel Comune di Casatenovo è previsto attorno alle 9:30 e prevede una sosta in Piazza della Repubblica, dove saranno lette le testimonianze di alcune staffette partigiane.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00 avrà luogo presso la Sala Consiliare “G. Maldini” del Municipio di Casatenovo la cerimonia istituzionale della Festa della Liberazione, a cui seguirà la posa della pietra di inciampo in ricordo di Edoardo Villa, partigiano casatese della 55° brigata Garibaldi Fratelli Rosselli catturato nel dicembre 1944 ai Forni di Premana e deportato nel KL di Mauthausen. Liberato dagli Alleati, morì appena rientrato in Italia il 30 luglio 1945 all’Ospedale di Varese. La posa della pietra di inciampo avverrà davanti al Monumento limitrofo al Palazzo comunale.

La Festa della Liberazione si sposterà poi presso La Colombina, dove sarà possibile partecipare alla lettura collettiva open mic organizzata dall’Associazione Rifugio, durante la quale tutti i presenti potranno condividere testi e testimonianze della Resistenza, accompagnati da musica dal vivo e dj-set. Qui alle ore 18:00 Piccoli Idilli presenta “Tu non sai le colline. Poesie della Resistenza italiana”, lettura di poesie a cura di Filippo Ughi con l’accompagnamento musicale di Marco Pagani.

La Festa della Liberazione si concluderà infine con l’aperitivo e la cena organizzati dalle Associazioni Rifugio e La Colombina.